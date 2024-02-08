Вже сьомий мільярдер відмовився від громадянства РФ після початку повномасштабної війни

Бізнесмен Василь Анісімов, який перебуває під санкціями, відмовився від російського громадянства. Він став сьомим мільярдером, який зробив це після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

Згідно з документами, які Анісімов надав редакції Forbes, він вийшов із російського громадянства у вересні 2022 року.

У бізнесмена, який проживає у Швейцарії, залишається громадянство Домініки та Хорватії. Перше він отримав ще в середині 1990-х, коштувало воно близько 60 тисяч доларів.

Хорватський паспорт мільярдер отримав у 2003 році. Для цього він інвестував у нерухомість країни близько 11 мільйонів доларів. На ці гроші, зокрема, збудували спортивну базу на острові Корчула, де до війни в Україні тренувалися російські художні гімнастки.

При цьому Анісімов продовжує відвідувати Росію, в'їжджаючи за бізнес-візою - запрошення йому оформляє компанія "Велике Домодєдово".

Бізнесмен стверджує, що не володіє жодними активами в Росії. Щодо його колишньої компанії Coalco та "Велике Домодєдово", то, за його словами, він передав її під управління менеджерів.

Що відомо про Василя Анісімова

Василь Анісімов - засновник компаній "Трастконсалт" та девелоперської компанії Coalco International. Forbes оцінює його статки в один мільярд 600 мільйонів доларів.

За даними видання, це гроші, здебільшого отримані від продажу частки в Михайлівському ГЗК Алішеру Усманову та інших активів. Анісімов володіє бізнесом у Казахстані та Африці, а 2022 року зайнявся нерухомістю в ОАЕ.

Крім того, Анісімов з 2010 року очолював російську Федерацію дзюдо. У 2022 році він "за сімейними обставинами" пішов з посади.

Мільярдери відмовляються від громадянства РФ

Раніше від російського громадянства відмовилася ще шість бізнесменів, зокрема: