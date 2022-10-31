Олігарх Олег Тиньков відмовився від російського громадянства

Російський бізнесмен і засновник банку "Тинькофф" Олег Тиньков заявив, що офіційно відмовився від російського громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Тинькова.

Олігарх прикріпив у пості відповідний документ, в якому його прохання про вихід із російського громадянства задоволене владою РФ.

"Я ухвалив рішення про вихід з російського громадянства. Я не можу і не асоціюватимуся з фашистською країною, яка розпочала війну зі своїм мирним сусідом і щодня вбиває невинних людей. Мені соромно продовжувати тримати цей паспорт", - написав бізнесмен.

Він висловив сподівання, що за ним підуть відомі російські бізнесмени, і що це послабить путінський режим і його економіку, і в кінцевому підсумку призведе його до поразки.

Фото: Олег Тиньков відмовився від громадянства РФ (instagram.com/olegtinkov)