Уже седьмой миллиардер отказался от гражданства РФ после начала полномасштабной войны
Бизнесмен Василий Анисимов, находящийся под санкциями, отказался от российского гражданства. Он стал седьмым миллиардером, который это сделал после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
Согласно документам, которые Анисимов предоставил редакции Forbes, он вышел из российского гражданства в сентябре 2022 года.
У бизнесмена, проживающего в Швейцарии, остается гражданство Доминики и Хорватии. Первое он получил еще в середине 1990-х, стоило оно около 60 тысяч долларов.
Хорватский паспорт миллиардер получил в 2003 году. С этой целью он инвестировал в недвижимость страны около 11 миллионов долларов. На эти деньги построили спортивную базу на острове Корчула, где до войны в Украине тренировались российские художественные гимнастки.
При этом Анисимов продолжает посещать Россию, въезжая за бизнес-визой - приглашение ему оформляет компания "Большое Домодедово".
Бизнесмен утверждает, что не владеет никакими активами в России. Что касается его бывшей компании Coalco и "Большое Домодедово", то, по его словам, он передал ее под управление менеджеров.
Что известно о Василии Анисимове
Василий Анисимов – основатель компаний "Трастконсалт" и девелоперской компании Coalco International. Forbes оценивает его состояние в один миллиард 600 миллионов долларов.
По данным издания, это деньги, в основном полученные от продажи доли в Михайловском ГОКе Алишеру Усманову и других активов. Анисимов владеет бизнесом в Казахстане и Африке, а в 2022 году занялся недвижимостью в ОАЭ.
Кроме того, Анисимов с 2010 года возглавлял российскую Федерацию дзюдо. В 2022 году он "по семейным обстоятельствам" ушел с поста.
Миллиардеры отказываются от гражданства РФ
Ранее от российского гражданства отказались еще шесть бизнесменов, в частности:
- основатель и основной владелец холдинга Freedom Тимур Турлов (2,4 млрд долларов состояния);
- основатель инвестиционной компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян (1,3 млрд долларов);
- основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер (7,3 млрд долларов);
- основатель Revolut Николай Сторонский (7,1 млрд долларов);
- основатель энергетической компании "Арети" Игорь Макаров (2,2 млрд долларов);
- основатель Tinkoff Group Олег Тиньков (0,86 млрд долларов - такую оценку сделали после продажи "Тинькофф Банка").
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