Вже у серпні в Ірландії українців почнуть залишати без житла

02:17 04.05.2026 Пн
3 хв
Дублін згортає програму розміщення біженців
aimg Пилип Бойко
Фото: вулиці Дубліна (Getty Images)

Тисячі українських біженців в Ірландії ризикують залишитися без даху над головою вже цієї осені. Уряд країни готує масштабне згортання програми безплатного проживання в готелях.

Влада Ірландії вирішила змінити підхід до допомоги. Держава відмовляється від системи надзвичайного розміщення. Тепер біженців стимулюватимуть до самостійного життя, заявив державний міністр з питань імміграції Ірландії Колм Брофі. Уряд хоче ліквідувати "двоярусну систему", де одні отримують житло надовго, а інші - ні.

"Ми прагнемо до ситуації, коли у всіх сферах будуть панувати рівність і справедливість, а це означає, що в питанні доступу до житла ви отримуєте його на тих же умовах, що і ті, хто працює і проживає в Ірландії та також шукає житло", - пояснив Брофі.

Процес стартує вже у серпні. Він не буде миттєвим, а розтягнеться на шість місяців.

Під удар потрапляють приблизно 16 тисяч людей. Це ті, хто зараз мешкає у готелях та інших комерційних об'єктах. Кожна людина отримає лист за 3 місяці до виселення.

Проте є важливий нюанс. Держава обіцяє не кидати всіх без розбору. Захист залишиться для вразливих осіб. Ті, хто має особливі перешкоди для самостійного життя, зможуть розраховувати на підтримку.

Міністр зазначив: "Ми оголосили, що хочемо почати це в серпні, з метою впровадження протягом наступних місяців. Ми хочемо дати людям час на пошук альтернативних варіантів. Ми хочемо, щоб люди знали, що їх чекає у другій половині року, щоб у них було достатньо часу на підготовку".

Чи впораються біженці з ринком оренди

Ситуація на ринку нерухомості Ірландії складна й оренда коштує дорого. Пропозицій мало, але у міністерстві зберігають оптимізм.

Брофі вірить у стійкість українців. Він наводить статистику минулого року. Тоді 50% українців самі знайшли житло після розірвання контрактів з готелями.

"Я припускаю, що хтось поговорить з журналістом і скаже, що не може знайти житло. Але в переважній більшості випадків, як ми бачили на сьогодні, українці дуже, дуже стійкі в плані пошуку житла, бо тут є сильна українська спільнота", - додав політик.

Виплати власникам житла теж під загрозою

Зміни торкнуться не лише готелів. Уряд планує поступово припинити підтримку ірландців, які приймають українців у себе вдома.

Зараз такі домогосподарства отримують 600 євро на місяць. Ця сума буде зменшуватися.

Графік скорочення виплат:

  • Сума у 600 євро поступово танутиме протягом наступних місяців.
  • До березня 2027 року виплати повністю скасують.
  • Це збігається із завершенням дії тимчасового захисту в ЄС.

Що ще слід брати до уваги біженцям з України

На тему роботи слід враховувати, що українці в Німеччині можуть втратити виплати вже після першої відмови від вакансії. Берлін посилив правила для отримувачів соціальної допомоги, і частина нових санкцій уже діє.

Канада оголосила, що з травня змінює правила для біженців. Частина медичних послуг стала платною для українців у Канаді за програмою IFHP.

В цілому, в країнах ЄС поступово скорочують соціальну допомогу українським біженцям і посилюють умови її отримання. Виплати зменшують, обмежують доступ до пільг і дедалі частіше прив’язують підтримку до працевлаштування.

