У Кабміні назвали кількість українців, які повернуться в Україну після війни

Після завершення війну додому планують повернутися близько 2 мільйонів українців. Через це Україна має робити акцент на підтримці громад, а не індивідуальній допомозі.

Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

"Після завершення активних бойових дій в Україну планують повернутися близько 2 млн людей. Наші громади мають бути спроможні прийняти таку кількість нових мешканців, які потребуватимуть доступ до відповідних соціальних послуг та інфраструктури", - сказав він.

Міністр наголосив, що з цієї причини Україна має зосередитися на підтримці громад, а не на індивідуальній допомозі громадянам, які повертаються. За його словами, від такого підходу "виграють усі українці".

Улютін також зазначив, що люди будуть ухвалювати рішення щодо повернення в Україну, порівнюючи умови життя за кордоном із можливостями, які вони отримають вдома.

"Йдеться не про один фактор, а про сукупність умов - від безпеки до доступу до роботи, освіти, медицини та житла", - наголосив він.

Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що жоден українець не повернеться додому "просто так". За його словами, головними факторами для відновлення людського капіталу є створення робочих місць та безпекове середовище.