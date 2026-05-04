Уже в августе в Ирландии украинцев начнут оставлять без жилья

Власти Ирландии решили изменить подход к помощи. Государство отказывается от системы чрезвычайного размещения. Теперь беженцев будут стимулировать к самостоятельной жизни, заявил государственный министр по вопросам иммиграции Ирландии Колм Брофи. Правительство хочет ликвидировать "двухъярусную систему", где одни получают жилье надолго, а другие - нет.

"Мы стремимся к ситуации, когда во всех сферах будут господствовать равенство и справедливость, а это означает, что в вопросе доступа к жилью вы получаете его на тех же условиях, что и те, кто работает и проживает в Ирландии и также ищет жилье", - пояснил Брофи.

Процесс стартует уже в августе. Он не будет мгновенным, а растянется на шесть месяцев.

Под удар попадают примерно 16 тысяч человек. Это те, кто сейчас живет в отелях и других коммерческих объектах. Каждый человек получит письмо за 3 месяца до выселения.

Однако есть важный нюанс. Государство обещает не бросать всех без разбора. Защита останется для уязвимых лиц. Те, кто имеет особые препятствия для самостоятельной жизни, смогут рассчитывать на поддержку.

Министр отметил: "Мы объявили, что хотим начать это в августе, с целью внедрения в течение следующих месяцев. Мы хотим дать людям время на поиск альтернативных вариантов. Мы хотим, чтобы люди знали, что их ждет во второй половине года, чтобы у них было достаточно времени на подготовку".

Справятся ли беженцы с рынком аренды

Ситуация на рынке недвижимости Ирландии сложная и аренда стоит дорого. Предложений мало, но в министерстве сохраняют оптимизм.

Брофи верит в устойчивость украинцев. Он приводит статистику прошлого года. Тогда 50% украинцев сами нашли жилье после расторжения контрактов с отелями.

"Я предполагаю, что кто-то поговорит с журналистом и скажет, что не может найти жилье. Но в подавляющем большинстве случаев, как мы видели на сегодня, украинцы очень, очень устойчивы в плане поиска жилья, потому что здесь есть сильное украинское сообщество", - добавил политик.

Выплаты владельцам жилья тоже под угрозой

Изменения коснутся не только гостиниц. Правительство планирует постепенно прекратить поддержку ирландцев, которые принимают украинцев у себя дома.

Сейчас такие домохозяйства получают 600 евро в месяц. Эта сумма будет уменьшаться.

График сокращения выплат: