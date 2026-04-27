Українці в Німеччині можуть втратити виплати вже після першої відмови від роботи

У Німеччині посилили правила для отримувачів соціальної допомоги, і частина нових санкцій уже діє. Зокрема, відтепер можливе повне скасування виплат навіть після першої відмови від роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bürgergeld .

Головне: Миттєва санкція: Відтепер Jobcenter має право скасувати 100% виплат вже після першої безпідставної відмови від роботи.

Посилення правил: Раніше для такого жорсткого кроку потрібні були системні порушення, тепер достатньо одного випадку.

Тривалість: Санкція у вигляді "нульових виплат" діє щонайменше один місяць.

Критерій "прийнятності": Покарання застосовують лише тоді, коли вакансія відповідала стану здоров'я та професійним навичкам людини.

Контекст реформи: Ці зміни є частиною масштабного переходу Німеччини до жорсткішої моделі соціальної підтримки, що триватиме до липня 2026 року.

Масштаб: Нові норми однаково стосуються як громадян Німеччини, так і українців, що перебувають під тимчасовим захистом.

Попри те, що масштабна реформа соціальної допомоги (так звана "нова базова підтримка") повністю запрацює з липня 2026 року, окремі жорсткі норми почали діяти раніше.

Зокрема, з 23 квітня 2026 року набрала чинності нова санкція за відмову від працевлаштування. Головна зміна полягає в тому, що у випадку, якщо людина без поважної причини відмовляється від "підходящої роботи" Jobcenter може повністю позбавити її базових виплат (регельзетцу) вже після першого випадк.

Раніше для такого жорсткого покарання потрібні були повторні порушення. Тепер ця "порогова умова" скасована.

Про які гроші йдеться

Йдеться про основну частину соціальної допомоги. Для одиноких дорослих це близько 563 євро на місяць.

У разі санкції ця сума може бути зменшена до нуля щонайменше на один місяць, навіть якщо вакансія вже неактуальна.

Чи скасовують усе одразу

Важливо, що нове правило не означає, що усіх каратимуть автоматично за будь-яку відмову. Йдеться саме про ситуації, коли робота є "прийнятною" за кваліфікацією і станом здоров’я, але людина свідомо відмовляється від неї.

В інших випадках продовжує діяти загальна система санкцій - поступове зменшення виплат (наприклад, на 30%).

Що ще зміниться з липня

З липня 2026 року в Німеччині запрацює ширша реформа, яка передбачає:

жорсткіший контроль за безробітними;

швидші санкції за порушення;

більший акцент на працевлаштуванні.

У деяких випадках можливе навіть повне припинення допомоги, включно з оплатою житла.

Що це означає для українців

Ці правила стосуються і українців, які перебувають у Німеччині під тимчасовим захистом і отримують соціальну допомогу. Фактично держава переходить до жорсткішої моделі, коли відмова від роботи може одразу призвести до втрати виплат.

Якщо раніше повну втрату допомоги застосовували лише після повторних порушень, то тепер достатньо одного випадку відмови від роботи, щоб залишитися без основних виплат.