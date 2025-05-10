Вже не перемир'я? В індійському Кашмірі знову лунають вибухи

В індійському Кашмірі знову пролунали вибухи. Це сталося невдовзі після домовленостей між Індією та Пакистаном про припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного обраного посадовця регіону Омара Абдулли.
Абдулла у своєму акаунті в X заявив, що вибухи були чутні в Срінагарі через кілька годин після того, як Пакистан та Індія домовилися про припинення вогню.
"Що, в біса, сталося з перемир'ям? Вибухи чути по всьому Срінагару", - написав Абдулла на X.
У пізнішому дописі Абдулла поділився відео, на якому, за його словами, видно роботу протиповітряної оборони Срінагара.
"Це не припинення вогню. Підрозділи протиповітряної оборони в центрі Срінагаращойно відкрили вогонь", - підписав він відео.
Кілька годин тому американський президент Дональд Трамп заявив, що Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню.
Він зауважив, що переговори проходили за посередництва США.
Індія та Пакистан багато років ворогують через територіальну суперечку. Наприкінці квітня ситуація між країнами загострилася.
Адже 22 квітня на курорті поблизу Пахалгама озброєні люди розстріляли 26 туристів. Майже всі загиблі були громадянами Індії.
Влада Індії звинуватила Пакистан у провокації, а той відкинув звинувачення. Цього тижня, вночі 7 травня, Індія оголосила про початок операції "Сіндур", завдавши ударів по "терористичних" об'єктах у Пакистані.
Після чого Пакистан розпочав операція "Буньян уль Марсус" у відповідь проти Індії.
Обидві країни кілька разів обмінялися ударами, що призвело до жертв.
Більше про конфлікт між Індією та Пакистаном та чи може бути ядерна війна - у матеріалі РБК-Україна.
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