Вже не перемир'я? В індійському Кашмірі знову лунають вибухи

Перемир'я між країнами

Кілька годин тому американський президент Дональд Трамп заявив, що Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню.

Він зауважив, що переговори проходили за посередництва США.

Заворушення між Індією та Пакистаном

Індія та Пакистан багато років ворогують через територіальну суперечку. Наприкінці квітня ситуація між країнами загострилася.

Адже 22 квітня на курорті поблизу Пахалгама озброєні люди розстріляли 26 туристів. Майже всі загиблі були громадянами Індії.

Влада Індії звинуватила Пакистан у провокації, а той відкинув звинувачення. Цього тижня, вночі 7 травня, Індія оголосила про початок операції "Сіндур", завдавши ударів по "терористичних" об'єктах у Пакистані.

Після чого Пакистан розпочав операція "Буньян уль Марсус" у відповідь проти Індії.

Обидві країни кілька разів обмінялися ударами, що призвело до жертв.

Більше про конфлікт між Індією та Пакистаном та чи може бути ядерна війна - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.