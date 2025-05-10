Уже не перемирие? В индийском Кашмире снова раздаются взрывы

В индийском Кашмире снова прогремели взрывы. Это произошло вскоре после договоренностей между Индией и Пакистаном о прекращении огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного избранного чиновника региона Омара Абдуллы.
Абдулла в своем аккаунте в X заявил, что взрывы были слышны в Сринагаре через несколько часов после того, как Пакистан и Индия договорились о прекращении огня.
"Что, черт возьми, произошло с перемирием? Взрывы слышны по всему Сринагару", - написал Абдулла на X.
В более позднем посте Абдулла поделился видео, на котором, по его словам, видно работу противовоздушной обороны Сринагара.
"Это не прекращение огня. Подразделения противовоздушной обороны в центре Сринагара только что открыли огонь", - подписал он видео.
Несколько часов назад американский президент Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня.
Он отметил, что переговоры проходили при посредничестве США.
Индия и Пакистан много лет враждуют из-за территориального спора. В конце апреля ситуация между странами обострилась.
Ведь 22 апреля на курорте вблизи Пахалгама вооруженные люди расстреляли 26 туристов. Почти все погибшие были гражданами Индии.
Власти Индии обвинили Пакистан в провокации, а тот отверг обвинения. На этой неделе, ночью 7 мая, Индия объявила о начале операции "Синдур", нанеся удары по "террористическим" объектам в Пакистане.
После чего Пакистан начал операцию "Буньян уль Марсус" в ответ против Индии.
Обе страны несколько раз обменялись ударами, что привело к жертвам.
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