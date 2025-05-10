Уже не перемирие? В индийском Кашмире снова раздаются взрывы

Перемирие между странами

Несколько часов назад американский президент Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня.

Он отметил, что переговоры проходили при посредничестве США.

Разногласия между Индией и Пакистаном

Индия и Пакистан много лет враждуют из-за территориального спора. В конце апреля ситуация между странами обострилась.

Ведь 22 апреля на курорте вблизи Пахалгама вооруженные люди расстреляли 26 туристов. Почти все погибшие были гражданами Индии.

Власти Индии обвинили Пакистан в провокации, а тот отверг обвинения. На этой неделе, ночью 7 мая, Индия объявила о начале операции "Синдур", нанеся удары по "террористическим" объектам в Пакистане.

После чего Пакистан начал операцию "Буньян уль Марсус" в ответ против Индии.

Обе страны несколько раз обменялись ударами, что привело к жертвам.

Больше о конфликте между Индией и Пакистаном и может ли быть ядерная война - в материале РБК-Украина.

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