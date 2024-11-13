Вже офіційно. Трамп обрав Ноем на посаду секретаря Департаменту внутрішньої безпеки

За словами Трампа, Ноєм була "дуже сильною у питаннях безпеки кордонів".

"Вона була першим губернатором, який відправив солдатів Національної гвардії, щоб допомогти Техасу боротися з прикордонною кризою Байдена (чинного президента США Джо Байдена, - ред.), і їх відправляли загалом вісім разів", - пояснив він свій вибір.

Що передувало із призначенням Ноем

Коли раніше у вівторок CNN вперше повідомило про можливе відповідне призначення Крісті Ноєм. Й тоді деякі республіканці висловили занепокоєння. Втім, схоже, це не змінило напрямок вибору Трампа, повідомили американським ЗМІ джерела.

Також варто додати, що призначення Ноєм на цю посаду ще потребує схвалення з боку Сенату США.

Раніше РБК-Україна зауважувало на тлі повідомлень про можливе майбутнє її призначення наступним секретарем Департаменту внутрішньої безпеки США, що Крісті Ноем виступала проти допомоги Україні з боку Штатів.

Трамп оголосив про низку призначень за нової адміністрації

Нагадаємо, що Дональд Трамп цієї ночі зробив низку заяви щодо обрання команди своєї майбутньої адміністрації. Так, Трамп вирішив висунути на посаду нового міністра оборони Піта Хегсета - ведучого телеканалу Fox News та ветерана.

Також Трамп обрав колишнього директора нацрозвідки Джона Реткліффа новим керівником ЦРУ.

Крім того, Трамп призначив Ілон Маска головою новоствореного Департаменту урядової ефективності.

Перед тим Трамп призначив представника від Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.