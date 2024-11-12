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Трамп офіційно оголосив Майка Волтца радником з нацбезпеки

Вівторок 12 листопада 2024 21:17
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Трамп офіційно оголосив Майка Волтца радником з нацбезпеки Фото: Майк Волтц (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Обраний президент США Дональд Трамп офіційно призначив представника від Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN.

"Конгресмен Майк Волтц призначений працювати моїм радником з національної безпеки. Майк - перший зелений берет, обраний до Конгресу, і раніше працював у Білому домі та Пентагоні, - сказав Трамп.

Він наголосив, що його майбутній радник із нацбезпеки є "експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму".

"Майк був рішучим прихильником моєї зовнішньополітичної програми "Америка насамперед" і буде великим прихильником нашого прагнення до миру через силу!" - зазначив обраний президент США.

Нагадаємо, раніше агенство Reuters повідомляло, що обраний президент США Дональд Трамп обрав своїм радником з національної безпеки Майкла Волтца. Однак офіційного підтвердження тоді ще не було.

Ми також розповідали, що відомо про Волтца та яка його позиція щодо України.

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