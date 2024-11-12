Трамп офіційно оголосив Майка Волтца радником з нацбезпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN .

"Конгресмен Майк Волтц призначений працювати моїм радником з національної безпеки. Майк - перший зелений берет, обраний до Конгресу, і раніше працював у Білому домі та Пентагоні, - сказав Трамп.

Він наголосив, що його майбутній радник із нацбезпеки є "експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму".

"Майк був рішучим прихильником моєї зовнішньополітичної програми "Америка насамперед" і буде великим прихильником нашого прагнення до миру через силу!" - зазначив обраний президент США.