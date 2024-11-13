Трамп обрав колишнього директора нацрозвідки новим керівником ЦРУ

Обраний 47-м президентом США Дональд Трамп заявив, що обирає на посаду керівника Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джона Реткліффа. Він був директором національної розвідки за минулої адміністрації в Білому домі та колишнім прокурором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

У своїй публікації Truth Social Трамп зазначив, що "з нетерпінням чекає, що Джон стане першою людиною, яка обіймає обидві найвищі посади в нашій розвідці".

Між тим сам Реткліфф не прокоментував своє майбутнє призначення, і його кандидатуру має підтвердити Сенат.

Що відомо про Джона Реткліффа

Республіканець Реткліфф тричі посідав місце у Конгресі США, перш ніж піти працювати в першу адміністрацію Трампа в середині 2020 року. А вперше він був обраний до Конгресу у 2014 році, і він працював у Постійному спеціальному комітеті Палати представників з питань розвідки, Судовому комітеті, Комітеті з етики та Комітеті внутрішньої безпеки.

Трамп вперше висунув Реткліффа на цю посаду у 2019 році, але тоді він відкликав свою кандидатуру на тлі занепокоєння в Республіканській та Демократичних партіях щодо своєї кваліфікації для такої посади.

Разом з тим Реткліффа було успішно затверджено через рік після того, як Трамп знову висунув його на посаду шефа розвідки США.

Реткліфф раніше отримав прихильність Трампа, коли рішуче захищав президента під час процесу щодо імпічменту. Його згодом призначили частиною команди захисту Трампа під час його першого імпічменту.

Як директор національної розвідки Реткліфф зосереджував свою увагу на питаннях, що стосуються космосу, та питаннях Китаю, який він назвав головною загрозою для США.

У 2023 році Реткліфф став запрошеним науковим співробітником консервативної Heritage Foundation, організації, що стоїть за суперечливим "Проектом 2025", який описували як план організації на другий термін Трампа. Реткліфф входив до переліку його 267 "учасників".

До обрання в Конгрес він був призначений у 2004 році адміністрацією Буша прокурором США у Східному окрузі Техасу.

У 2023 році адвокати Трампа намагалися перешкодити Реткліффу дати свідчення перед федеральним великим журі в рамках розслідування спеціального прокурора щодо втручання у вибори після президентських виборів 2020 року. Реткліфф дав свідчення перед великим журі у квітні 2023-го.

Додамо, Джон Реткліфф був одним із найрізкіших критиків генпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував російське втручання у вибори 2016 року.