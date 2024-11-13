Официально. Трамп избрал Ноэм на должность секретаря Департамента внутренней безопасности

По словам Трампа, Ноэм была "очень сильной в вопросах безопасности границ".

"Она была первым губернатором, отправившим солдат Национальной гвардии, чтобы помочь Техасу бороться с пограничным кризисом Байдена (действующего президента США Джо Байдена, - ред.), и их отправляли в общей сложности восемь раз", - пояснил он свой выбор.

Что предшествовало с назначением Ноэм

Когда ранее во вторник CNN впервые сообщило о возможном соответствующем назначении Кристи Ноэм. И тогда некоторые республиканцы выразили обеспокоенность. Впрочем, похоже, это не изменило направление выбора Трампа, сообщили источники американским СМИ.

Также следует добавить, что назначение Ноэм на этот пост еще требует одобрения со стороны Сената США.

Ранее РБК-Украина отмечало на фоне сообщений о возможном будущем ее назначения следующим секретарем Департамента внутренней безопасности США, что Кристи Ноэм выступала против помощи Украине со стороны Штатов.

Трамп объявил о ряде назначений при будущей администрации

Напомним, что Дональд Трамп этой ночью сделал ряд заявлений по поводу избрания команды своей будущей администрации. Так, Трамп решил выдвинуть на должность нового министра обороны Пита Хегсета - ведущего телеканала Fox News и ветерана.

Также Трамп избрал бывшего директора нацразведки Джона Рэтклиффа новым руководителем ЦРУ.

Кроме того, Трамп назначил Илон Маска главой вновь Департамента правительственной эффективности.

Перед этим Трамп назначил представителя от Республиканской партии Майка Уолта своим советником по национальной безопасности.