Вже наступного місяця. Зеленський анонсував запуск контрольованого експорту зброї

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї. Він наголосив, що експорт деяких видів озброєнь, які є у профіциті, може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем.

За словами Володимира Зеленського, ЗСУ вже мають досвід бойового застосування нових ракет "Фламінго" і "Рута". Він також анонсував нові удари по ворожим цілям найближчим часом.

Зазначимо, також президент повідомив, що Україна успішно застосувала ракети "Нептун" і планує регулярне використання в майбутньому власних балістичних ракет.

РБК-Україна також писало, що делегація України нещодавно відвідала США. Країни обговорили заплановану купівлю українських дронів та безпекову співпрацю.

До слова, міністр оборони Денис Шмигаль пообіцяв забезпечити найближчим часом 1000 дронів-перехоплювачів на добу, щоб убезпечити Україну від ризиків з боку РФ.