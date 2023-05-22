Вже в Марокко. Кулеба почав друге турне країнами Африки та назвав його цілі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав друге турне країнами Африки. Він вже відвідав Касабланку (Марокко) і розповів про головні дипломатичні цілі поїздки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра в Intsrgram.
"Марокко. На початку другого турне країнами Африки марокканські партнери запросили відвідати прекрасну мечеть Хасана ІІ в Касабланці - найбільшу діючу мечеть в Африці", - написав Кулеба.
Глава МЗС зазначив, що це перший візит міністра закордонних справ України до Марокко з часу встановлення двосторонніх відносин.
"Перше турне було історією, друге - це вже система. Восени географія візиту включала країни Субсахарської Африки, а нині - держави у всіх частинах континенту - від півночі до півдня. Логістика тут жорстока, але робота є робота", - підкреслив Кулеба.
Він анонсував, що попереду очікуються важливі переговори із африканськими лідерами та бізнесом.
"Три ключові завдання. Перше: залучити якомога більше африканських країн до втілення "формули миру" президента Володимира Зеленського. Друге: заручитися підтримкою безперебійного експорту в межах Чорноморської зернової ініціативи та програми президента "Зерно з України". Третє: створити нові можливості для українського бізнесу", - розповів Кулеба.
За його словами, Африка зацікавлена в українських товарах та послугах, зокрема продовольстві, ліках, високотехнологічному обладнанні, освіті, досвіді цифрової трансформації та посилення інформаційної стійкості, дипломатичному досвіді, взаємодії в міжнародних організаціях.
"Над цим і працюватимемо впродовж тижня. Стежте за новинами", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що глава МЗС Дмитро Кулеба прибув з робочим візитом до Касабланки (Марокко). Після чого він вирушить до столиці, Рабата, де проведе переговори.
Фото: Кулеба почав друге турне країнами Африки (instagram.com/dmytro_kuleba)
Нагадаємо, що в жовтні 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів перше в історії української дипломатії турне глави відомства країнами Африки. Тоді він відвідав Сенегал, Кот-д‘Івуар, Гану та Кенію.
Варто зазначити, що тоді глава МЗС мав провести турне з 3 по 12 жовтня. Але він вимушено перервав захід 10 жовтня через масований ракетний обстріл росіянами українських міст.
Щодо позиції Африки стосовно російської війни в Україні раніше Кулеба написав у своїй колонці для РБК-Україна.