Африканське турне посилить позиції України на Глобальному Півдні

Про те, чому Україні треба активніше працювати з країнами Африки на дипломатичному фронті і планах розвивати співпрацю з Глобальним Півднем – в колонці для РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який з 3 по 12 жовтня перебуватиме в турне африканськими країнами.

Українська дипломатія системно працює над посиленням міжнародної коаліції на підтримку нашої держави, над розширенням географії друзів та партнерів України. Адже інтереси України як проактивного та суб’єктного гравця знаходяться в усіх регіонах, включно з Африкою, Близьким Сходом, Азією та Латинською Америкою.

Саме тому на виконання доручення Президента Зеленського я вирушив у перше в історії української дипломатії турне глави МЗС України країнами Африки. Чому посилення співпраці з африканськими партнерами є нашим пріоритетом?

Важливо, щоб у протистоянні російській агресії Україну підтримували не лише наші традиційні союзники, а й держави так званого Глобального Півдня. Це новий термін, який позначає держави за межами євроатлантичного простору: Азію, Африку, Латинську Америку.

Для досягнення дипломатичних результатів на цьому фронті необхідна системна робота на основі довгострокового стратегічного бачення. Україна має таке бачення та волю до його втілення. Тому ми вже активно залучаємо африканських та азійських колег до ініціатив з всеосяжної підтримки України та світової стабільності, знаходимо точки дотику та спільні інтереси.

Наприклад, розширюємо коаліцію на захист Чорноморського зернового коридору із залученням азійських та африканських держав, які критично зацікавлені в отриманні українського зерна.

Не ставлячи під сумнів приналежність України до колективного Заходу та курсу на членство в ЄС і НАТО, нам вкрай важливо вийти за межі євроатлантичного простору та забезпечити глобальну підтримку України серед умовно “нейтральних” країн Африки та інших континентів. Особливо на тлі чергових путінських погроз, гібридної мобілізації, ядерного шантажу, фейкових псевдореферендумів та ганебних спроб анексії, які не досягли навіть пропагандистських цілей.

Міжнародна підтримка — один з ключових факторів нашої майбутньої перемоги. Українські дипломати працюють 24/7, щоб активізувати взаємодію з африканськими колегами навіть попри те, що умови забезпечення їхньої роботи поки що є чи не найгіршими у порівнянні з колегами в інших країнах. Ще на початку 2022 року, перед початком великої війни, ми в МЗС розробили на доручення Президента Зеленського першу в українській історії Африканську стратегію. І вона вже приносить Україні реальні та відчутні результати, зміцнює авторитет та міжнародний вплив нашої держави.

Небезпека голоду в Африці вважалась одним із глобальних наслідків російської агресії проти України (фото: Getty Images)

Як це вже часто бувало, ми поступово змінюємо “ні” на “так” у життєво важливих для України питаннях. Там, де зустрічали стіну непорозуміння, виходимо на спільні рішення в інтересах нашої держави та партнерів. Зміцнення підтримки України серед держав Африки значно посилить наші позиції на глобальній арені.

Кремль має отримати жорстку протидію всього світу у відповідь на використання енергоресурсів та продовольства як зброї. Тактика держави-терориста зрозуміла: до кого не можемо дотягнутися ракетами, до тих дотягнемося голодом і холодом. Але ми не дамо російським терористам досягти їхніх цілей. Більше дипломатичного тиску, більше санкцій, більше зброї для наших воїнів, більше підтримки України на всіх рівнях та майданчиках. Африканська стратегія України є одним з елементів, який допоможе швидше та ефективніше досягти цих цілей.

Остання промова Путіна продемонструвала його реальні наміри. Російський тиран апелював не до нас із вами, не до Європи та Північної Америки. Він звертався виключно до Глобального Півдня. Це означає, що Росія вже не сподівається на “корисних ідіотів” на Заході чи крихку позицію деяких європейських політиків.

Своїми брехливими заявами про “антиколоніалізм” та “нові центри сили” Путін намагається знайти опору в Африці, Азії та Латинській Америці. Російський диктатор хапається за цю останню можливість. Як-то кажуть: “І за соломину вхопиться — той, хто топиться”.

Важливо, щоб Москва не отримувала жодного сприяння з боку “нейтральних” країн. Бо будь-яка непевність наших колег дає російському фашизму простір для підривної роботи. Жодних союзників, жодних контрактів та грошей для російських вбивць. Жодного спокійного місця на планеті. Ми про це подбаємо.

Африка, Близький Схід, Азія, Латинська Америка — це новий дипломатичний фронт у протистоянні повномасштабній російській агресії. Адже світова політика та ухвалення рішень сконцентровані не лише в країнах НАТО та ЄС, попри їх стратегічну важливість для України.

Роль та вплив Глобального Півдня зростає. Україна скористається можливістю для утвердження своїх стратегічних позицій, для посилення взаємовигідного економічного партнерства з африканськими країнами.

Потрібно позбавити Росію всіх козирів та інструментів, які дозволяють їй продовжувати загарбницьку війну. Будемо звужувати коридор можливостей для Москви, поки російські негідники не змиряться з єдиною опцією: деокупація всіх українських територій, репарації, відповідальність за злочини.

Водночас будемо розширювати коридор можливостей для Києва. Африканський напрямок несе нові можливості для посилення України, нові можливості для українського бізнесу, нові можливості для української воєнної економіки. Бо сучасна війна це протистояння не лише військових, а й економічних потенціалів.

Минулого року МЗС запустило платформу максимального сприяння українським експортерам — NAZOVNI. Це електронний кабінет для українського бізнесу, який працює за принципом “єдиного вікна”. До нього підключені всі українські посольства та консульства. NAZOVNI допомагає українським виробникам та постачальникам виходити на зовнішні ринки. Посилення української торгівлі — це важливий внесок в перемогу України та відновлення нашої економіки.

До цифрової системи вже приєдналися 662 компанії з різних галузей і кількість заявок стрімко зростає. Українські дипломати активно їм допомагають. До речі, разом зі мною в турне перебуватимуть представники українського бізнесу, яким цікаві африканські ринки, і які виявили інтерес взяти участь в турне.

Я, як міністр, готовий допомагати кожному українському бізнесу у виході на нові ринки, якщо у відповідь бізнес створюватиме в Україні робочі місця та буде заводити валютні надходження в українську економіку.

Важливий момент: ми не прагнемо лише дружити проти Москви. Ми прагнемо дружити з Африкою. Це принципова відмінність між нашою та російською дипломатією, яка прагне лише одного — розділяти і владарювати.

Українське зерно (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Більшість африканських партнерів співчуває Україні, але зайняла позицію, яку можна описати словами “Не наша війна”. Ми активно переконуємо їх, що “пересидіти” цю війну не вдасться нікому, тому що російська агресія проти України є глобальною загрозою.

Закликаємо африканських партнерів до реальних дій на підтримку України та міжнародної безпеки. Для цього використовуємо два ключових месседжі.

Перший: 24 лютого Росія атакувала не лише Україну, але і міжнародний порядок та статут ООН. Якщо Путін переможе, його приклад надихне всіх у світі, хто хоче змінювати кордони силою, захоплювати чужі суверенні території. В Африці, як і в інших регіонах, вистачає подібних проблем. Якщо можна Росії, то чому не можна іншим? Краще допомогти Україні сьогодні та захистити міжнародний мир, безпеку та територіальну цілісність для всіх.

Другий: Росія шантажує Африку та інші регіони голодом, щоб досягти своїх імперіалістичних цілей. Це не ваша війна? А якими будуть наслідки продовольчого шантажу для вашої країни, яка критично потребує українського зерна? Голодні ігри Москви можуть спричинити загибель людей, політичну та економічну катастрофу в регіоні, відлуння якої почує та відчує весь світ.

Україна є надійним гарантом продовольчої безпеки. Завдяки зусиллям нашої держави, Туреччини та ООН вдалося запустити Чорноморську зернову ініціативу. Путін вже намагається її дискредитувати та поставити під сумнів. Росія заради ескалації спробує зірвати зернову угоду і знову підвищити ризики для Африки та інших регіонів.

Ці ключові аргументи працюють та поступово змінюють оптику наших африканських партнерів. Важливо, що ми максимально враховуємо контекст та апелюємо до особливих запитів кожної африканської країни. Доводимо, що підтримка України та протидія російським безпековим викликам відповідає прагматичним інтересам африканської спільноти.

Там, де не буде української присутності та проактивної позиції нашої держави, буде присутність та деструктивний вплив Росії. Для перемоги України важлива позиція всіх міжнародних партнерів, глобальна підтримка нашої держави у відновленні справедливого світопорядку.

Зміна позиції африканських, латиноамериканських, азійських країн буде суттєвою перевагою України та важливим сигналом для Москви — поразка та відплата неминучі.

Росія усвідомлює стратегічне значення Глобального Півдня. Саме з цим пов’язані цинічні намагання імперіаліста Путіна позиціювати себе як “лідера антиколоніального руху”. Але українська дипломатія вже перейшла в контрнаступ та завдає ударів на випередження.

Битва за Україну, за нашу свободу, за безпеку світу точиться на всіх континентах. Лінія фронту пролягає в серці та свідомості кожної людини. Прихильність африканських країн є критично важливою для нашої перемоги та утвердження України як проактивного та глобального гравця, який разом з партнерами формує та підтримує безпекову архітектуру світу.

Після 7 місяців жахливих випробувань та героїзму українців жодна інша роль не відповідає нашому потенціалу та нашому внеску у глобальну безпеку. Війна Росії проти України стосується кожного, а тому безпрецедентна агресія Москви має отримати максимально жорстку та консолідовану відповідь всього світу.

Ці позиції одностайно поділяють західні партнери України. Маємо донести сигнал всім відповідальним та прагматичним країнам за межами євроатлантичного простору. Наближаємо перемогу нашої держави на дипломатичному фронті: в Європі, Північній Америці, Африці, Азії, інших регіонах. Продовжуємо працювати, щоб Україна відігравала ключову роль у розбудові післявоєнного світопорядку.