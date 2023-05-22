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Кулеба прибув у Марокко, де проведе переговори

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Понеділок 22 травня 2023 01:54
Кулеба прибув у Марокко, де проведе переговори Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні з робочим візитом прибув до Касабланки в Марокко, після чого вирушить до столиці, де проведе переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le360.

Зазначається, що голова зовнішньополітичного відомства України, 22 травня, розпочне переговори з "високопоставленими марокканськими посадовцями".

Міністр закордонних справ Королівства Нассер Буріта зазначив, що позиція Марокко щодо російсько-українського "конфлікту" базується на принципах збереження суверенітету держав і поваги до територіальної цілісності країн-членів ООН, мирного врегулювання суперечок, підтримка конструктивної політики сусідства, а також повага до принципів міжнародного права та Статуту ООН.

Кулеба в Африці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3 жовтня 2022 року розпочав перше в історії української дипломатії турне глави відомства країнами Африки. У своїй колонці для РБК-Україна керівник МЗС зазначав, що більшість країн Африки обрали нейтральну позицію щодо російської війни в Україні.

У рамках реалізації африканської стратегії, яка була розроблена в МЗС за дорученням президента Володимира Зеленського Україна розширює свою присутність в Африці. Зокрема Кулеба провів переговори зі своєю ганійською колегою щодо відкриття українського посольства у Гані.

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Дмитро Кулеба Марокко
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