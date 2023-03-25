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В Херсонській області на російській міні підірвався цивільний

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Субота 25 березня 2023 14:15
В Херсонській області на російській міні підірвався цивільний Фото: в Херсонській області на російські міні підірвався цивільний (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Поблизу Великої Олександрівки Херсонської області на російській міні підірвався цивільний. Чоловік отримав поранення обох рук й ніг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Поблизу Великої Олександрівки на російській вибухівці підірвався мирний житель.У лісосмузі поблизу селища чоловік натрапив на міну, залишену російськими окупантами. Через вибух він отримав поранення обох рук та ніг", - пише пресслужба.

Постраждалого до лікарні привезли місцеві жителі. Наразі лікарі надають йому необхідну медичну допомогу.

Цивільних закликають уникати територій, які ще не були обстежені вибухотехніками.

"Там потенційно можуть бути російські міни, розтяжки, снаряди та інша вибухівка. Бережіть своє життя та здоровʼя", - додає ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Харківській області в Ізюмському районі чоловік підірвався біля річки на невідомому вибуховому пристрої.

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