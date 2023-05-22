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Уже в Марокко. Кулеба начал второе турне по странам Африки и назвал его цели

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начал второе турне по странам Африки. Он уже посетил Касабланку (Марокко) и рассказал о главных дипломатических целях поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра в Intsrgram.

"Марокко . В начале второго турне по странам Африки марокканские партнеры пригласили посетить прекрасную мечеть Хасана II в Касабланке - самую большую действующую мечеть в Африке", - написал Кулеба.

Глава МИД отметил, что это первый визит министра иностранных дел Украины в Марокко с момента установления двусторонних отношений.

"Первое турне было историей, второе - это уже система. Осенью география визита включала страны Субсахарской Африки, а ныне - государства во всех частях континента - от севера до юга. Логистика здесь жестокая, но работа есть работа", - подчеркнул Кулеба.

Он анонсировал, что предстоят важные переговоры с африканскими лидерами и бизнесом.

"Три ключевые задачи. Первое: привлечь как можно больше африканских стран к воплощению "формулы мира" президента Владимира Зеленского. Второе: заручиться поддержкой бесперебойного экспорта в рамках Черноморской зерновой инициативы и программы президента "Зерно из Украины". Третье: создать новые возможности для украинского бизнеса ", - рассказал Кулеба.

По его словам, Африка заинтересована в украинских товарах и услугах, в частности, продовольствии, лекарствах, высокотехнологичном оборудовании, образовании, опыте цифровой трансформации и усилении информационной устойчивости, дипломатическом опыте, взаимодействии в международных организациях.

"Над этим и будем работать в течение недели. Следите за новостями", - добавил министр.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что глава МИД Дмитрий Кулеба прибыл с рабочим визитом в Касабланку (Марокко). После чего он отправится в столицу, Рабат, где проведет переговоры.

Фото: Кулеба начал второе турне по странам Африки (instagram.com/dmytro_kuleba)

Что известно о первом турне Кулебы по странам Африки

Напомним, что в октябре 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первое в истории украинской дипломатии турне главы ведомства по странам Африки. Тогда он посетил Сенегал, Кот-д'Ивуар, Гану и Кению.

Стоит отметить, что тогда глава МИД должен был провести турне с 3 по 12 октября. Но он вынужденно прервал мероприятие 10 октября из-за массированного ракетного обстрела россиянами украинских городов.

О позиции Африки по отношению к российской войне в Украине ранее Кулеба написал в своей колонке для РБК-Украина.

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МИД УкраиныАфрикаДмитрий КулебаМарокко