Вже не так категорично? У Росії зробили нову заяву про США та Запорізьку АЕС

У "Росатомі" заявили, що вони нібито готові обговорити зі США їхню присутність на Запорізькій АЕС, якщо на це погодиться керівництво Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника "Росатома Олексія Ліхачова, якого цитує "Интерфакс".
За словами держкорпорації "Росатом", Росія готова обговорити зі США присутність американців на Запорізькій АЕС у межах врегулювання війни в Україні.
"У разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни, ми готові обговорити це з американською стороною", - заявив Ліхачов у середу, 30 квітня.
Ці слова резонують із заявою глави МЗС Росії Сергія Лаврова. У понеділок, 28 квітня, він заявив, що США Москва нібито ще не отримувала від Вашингтона пропозицій щодо подальшої долі ЗАЕС чи можливого спільного управління станцією США й Україною.
При цьому Лавров натякнув, що Росія не хоче віддавати Україні Запорізьку атомну електростанцію.
"Ні, ми не отримували такої пропозиції, а якщо й отримаємо, то пояснимо, що управління Запорізькою АЕС перебуває у віданні російської державної корпорації “Росатом”, під наглядом персоналу МАГАТЕ, який постійно перебуває на майданчику й здійснює моніторинг", - заявив Лавров.
Нагадаємо, що росіяни захопили Запорізьку АЕС 4 березня 2022 року після окупації міста-супутника Енергодара. Згодом агресори замінували підсобні приміщення АЕС та розмістили в них військову техніку.
Пізніше всі реакторні установки були переведені у стан "холодного зупину". За три роки війни АЕС неодноразово втрачала живлення для внутрішніх потреб через пошкодження ЛЕП обстрілами росіян.
В НАЕК "Енергоатом" заявили, що нинішній технічний стан Запорізької АЕС не дозволяє запустити її в експлуатацію.
Однак президент США Дональд Трамп у розмовах з президентом Зеленським цікавився Запорізькою АЕС та ймовірною участю в її відновленні та модернізації. Також США можуть допомогти в управлінні українськими атомними електростанціями після завершення війни.
А в нещодавньому "мирному плані" США щодо України, який поширили західні ЗМІ, говориться про те, що Сполучені Штати хочуть повернути контроль над ЗАЕС Україні через американський контроль і управління станцією.
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