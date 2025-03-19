США готові допомогти Україні в управлінні електростанціями та АЕС, - Білий дім

Президент Дональд Трамп під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським обговорив питання електростанцій та АЕС в Україні. Він зазначив, що США можуть допомогти Україні в управлінні ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт.

За словами Левітт, Трамп заявив Зеленському, що США могли б надати велику допомогу Україні в експлуатації цих станцій, використовуючи свій досвід у галузі електроенергетики та комунального господарства.

Також президент США додав, що найкращим варіантом допомоги може бути "американське володіння об'єктами".

"Американська власність на ці станції стала б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою для української енергетичної інфраструктури", - зазначила Левітт.

Перемир'я і питання електростанцій

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що також говоритиме з російським диктатором Володимиром Путіним про українські "електростанції". Імовірно, йдеться зокрема про Запорізьку АЕС, яка перебуває під російською окупацією.

Також раніше американський президент розповів, що під час переговорів у Саудівській Аравії представники США і України торкнулися питання контролю над Запорізькою АЕС після війни. За словами Трампа, багато деталей в рамках фінальної мирної угоди вже обговорено, в тому числі й щодо ЗАЕС.