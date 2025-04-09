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В "Енергоатомі" зробили заяву про запуск у роботу ЗАЕС

Україна, Середа 09 квітня 2025 15:40
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В "Енергоатомі" зробили заяву про запуск у роботу ЗАЕС Фото: в.о. голови правління "Енергоатому" Петро Котін (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Наталія Гурковська

Запорізька АЕС поки що не може бути запущена в експлуатацію. На даний момент її технічний стан цього не дозволяє.

Про це заявив в.о. голови правління "Енергоатому" Петро Котін, передає РБК-Україна.

"Вона потерна, вона не працює. І я можу з упевненістю сказати, що запустити її в тому стані, в якому вона зараз перебуває, нікому не вдасться", - сказав він журналістам.

ЗАЕС була захоплена росіянами в перші дні масованого вторгнення в Україну 2022 року.

У результаті Україна втратила 7,8 ГВт генерації, що становить 40% від виробництва електроенергії всіма АЕС країни.

Вторгнення РФ в Україну

Російські війська вторглися в Україну в лютому 2022 року. У той час було захоплено місто Енергодар Запорізької області. Саме там розташована Запорізька АЕС, яку окупанти теж захопили. ЗАЕС була окупована в перші дні масштабного вторгнення.

У результаті Україна втратила 7,8 ГВт генерації, що становить 40% від виробництва електроенергії всіма АЕС країни.

Наразі російські війська використовують ЗАЕС не за призначенням. Там вони влаштували схрони для техніки і місця для дислокації живої сили.

Також росіяни порушують правила її експлуатації. Наприклад, ЗАЕС опинялася на межі блекауту в листопаді 2024 року тричі.

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Запорізька АЕС Энергоатом Энергодар Війна в Україні
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