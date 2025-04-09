В "Енергоатомі" зробили заяву про запуск у роботу ЗАЕС
Запорізька АЕС поки що не може бути запущена в експлуатацію. На даний момент її технічний стан цього не дозволяє.
Про це заявив в.о. голови правління "Енергоатому" Петро Котін, передає РБК-Україна.
"Вона потерна, вона не працює. І я можу з упевненістю сказати, що запустити її в тому стані, в якому вона зараз перебуває, нікому не вдасться", - сказав він журналістам.
ЗАЕС була захоплена росіянами в перші дні масованого вторгнення в Україну 2022 року.
У результаті Україна втратила 7,8 ГВт генерації, що становить 40% від виробництва електроенергії всіма АЕС країни.
Вторгнення РФ в Україну
Російські війська вторглися в Україну в лютому 2022 року. У той час було захоплено місто Енергодар Запорізької області. Саме там розташована Запорізька АЕС, яку окупанти теж захопили. ЗАЕС була окупована в перші дні масштабного вторгнення.
У результаті Україна втратила 7,8 ГВт генерації, що становить 40% від виробництва електроенергії всіма АЕС країни.
Наразі російські війська використовують ЗАЕС не за призначенням. Там вони влаштували схрони для техніки і місця для дислокації живої сили.
Також росіяни порушують правила її експлуатації. Наприклад, ЗАЕС опинялася на межі блекауту в листопаді 2024 року тричі.
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