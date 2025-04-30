Уже не так категорично? В России сделали новое заявление о США и Запорожской АЭС

В "Росатоме" заявили, что они якобы готовы обсудить с США их присутствие на Запорожской АЭС, если на это согласится руководство Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя "Росатома" Алексея Лихачева, которого цитирует"Интерфакс".
По словам госкорпорации "Росатом", Россия готова обсудить с США присутствие американцев на Запорожской АЭС в рамках урегулирования войны в Украине.
"В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной", - заявил Лихачев в среду, 30 апреля.
Эти слова резонируют с заявлением главы МИД России Сергея Лаврова. В понедельник, 28 апреля, он заявил, что США Москва якобы еще не получала от Вашингтона предложений относительно дальнейшей судьбы ЗАЭС или возможного совместного управления станцией США и Украиной.
При этом Лавров намекнул, что Россия не хочет отдавать Украине Запорожскую атомную электростанцию.
"Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно находится на площадке и осуществляет мониторинг", - заявил Лавров.
Напомним, что россияне захватили Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года после оккупации города-спутника Энергодара. Впоследствии агрессоры заминировали подсобные помещения АЭС и разместили в них военную технику.
Позже все реакторные установки были переведены в состояние "холодной остановки". За три года войны АЭС неоднократно теряла питание для внутренних нужд из-за повреждения ЛЭП обстрелами россиян.
В НАЭК "Энергоатом" заявили, что нынешнее техническое состояние Запорожской АЭС не позволяет запустить ее в эксплуатацию.
Однако президент США Дональд Трамп в разговорах с президентом Зеленским интересовался Запорожской АЭС и вероятным участием в ее восстановлении и модернизации. Также США могут помочь в управлении украинскими атомными электростанциями после завершения войны.
А в недавнем "мирном плане" США по Украине, который распространили западные СМИ, говорится о том, что Соединенные Штаты хотят вернуть контроль над ЗАЭС Украине через американский контроль и управление станцией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.