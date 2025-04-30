Вже не так категорично? У Росії зробили нову заяву про США та Запорізьку АЕС

У "Росатомі" заявили, що вони нібито готові обговорити зі США їхню присутність на Запорізькій АЕС, якщо на це погодиться керівництво Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника "Росатома Олексія Ліхачова, якого цитує "Интерфакс".

За словами держкорпорації "Росатом", Росія готова обговорити зі США присутність американців на Запорізькій АЕС у межах врегулювання війни в Україні. "У разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни, ми готові обговорити це з американською стороною", - заявив Ліхачов у середу, 30 квітня. Ці слова резонують із заявою глави МЗС Росії Сергія Лаврова. У понеділок, 28 квітня, він заявив, що США Москва нібито ще не отримувала від Вашингтона пропозицій щодо подальшої долі ЗАЕС чи можливого спільного управління станцією США й Україною. При цьому Лавров натякнув, що Росія не хоче віддавати Україні Запорізьку атомну електростанцію. "Ні, ми не отримували такої пропозиції, а якщо й отримаємо, то пояснимо, що управління Запорізькою АЕС перебуває у віданні російської державної корпорації “Росатом”, під наглядом персоналу МАГАТЕ, який постійно перебуває на майданчику й здійснює моніторинг", - заявив Лавров.