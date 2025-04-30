Уже не так категорично? В России сделали новое заявление о США и Запорожской АЭС

В "Росатоме" заявили, что они якобы готовы обсудить с США их присутствие на Запорожской АЭС, если на это согласится руководство Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя "Росатома" Алексея Лихачева, которого цитирует"Интерфакс".

По словам госкорпорации "Росатом", Россия готова обсудить с США присутствие американцев на Запорожской АЭС в рамках урегулирования войны в Украине. "В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной", - заявил Лихачев в среду, 30 апреля. Эти слова резонируют с заявлением главы МИД России Сергея Лаврова. В понедельник, 28 апреля, он заявил, что США Москва якобы еще не получала от Вашингтона предложений относительно дальнейшей судьбы ЗАЭС или возможного совместного управления станцией США и Украиной. При этом Лавров намекнул, что Россия не хочет отдавать Украине Запорожскую атомную электростанцию. "Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно находится на площадке и осуществляет мониторинг", - заявил Лавров.