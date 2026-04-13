Вже не гроші: які купюри більше не приймають у магазинах та де їх обміняти

Національний банк України офіційно вивів з обігу банкноти дрібних номіналів. З 2 березня 2026 року паперові 1, 2, 5 та 10 гривень перестали бути засобом платежу - їх повністю замінюють монети відповідних номіналів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора Департаменту грошового обігу НБУ Олега Проходи в ефірі телемарафону та повідомлення НБУ.
Головне:
Щоб не втратити кошти, українцям необхідно обміняти вилучені з обігу купюри на монети або банкноти інших номіналів. Термін обміну залежить від обраної установи:
Процес заміни розпочався кілька років тому. Головна мета - оптимізація готівкового обігу. Середній термін придатності дрібних банкнот становить лише 2,5 роки, тоді як монети можуть перебувати в обігу 20-25 років.
"Ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій, - повідомив Нацбанк.
За оцінками регулятора, така заміна дозволяє державі суттєво зменшити витрати на виготовлення та транспортування нових грошей замість тих, що швидко зношуються.
Читайте також про те, що у грудні 2025-го Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про заміну "копійок" на "шаги". Таку назву використовували на українських теренах ще за часів Гетьманщини, а 1918 року монети з такою назвою ввела в обіг Центральна Рада УНР.
