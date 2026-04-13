Вже не гроші: які купюри більше не приймають у магазинах та де їх обміняти

14:40 13.04.2026 Пн
2 хв
Чому НБУ виводить деякі банкноти з обігу?
Василина Копитко
Замість паперових купюр 1-10 гривень використовують монети з аналогічним номіналом (фото ілюстративне: Getty Images)

Національний банк України офіційно вивів з обігу банкноти дрібних номіналів. З 2 березня 2026 року паперові 1, 2, 5 та 10 гривень перестали бути засобом платежу - їх повністю замінюють монети відповідних номіналів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора Департаменту грошового обігу НБУ Олега Проходи в ефірі телемарафону та повідомлення НБУ.

Головне:

  • Які купюри вилучено: 1, 2, 5 та 10 гривень.
  • Статус: Ними більше не можна розраховуватися в магазинах, кафе чи банках.
  • Причина: Зношеність паперових грошей (служать 2,5 роки) та економія бюджету (монети служать до 25 років).
  • Терміни обміну: Від року до безстрокового періоду залежно від установи.

Де і доки можна обміняти старі банкноти

Щоб не втратити кошти, українцям необхідно обміняти вилучені з обігу купюри на монети або банкноти інших номіналів. Термін обміну залежить від обраної установи:

  • У будь-якому банку України: обмін можливий до 26 лютого 2027 року.
  • В уповноважених банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ): термін продовжено до 28 лютого 2029 року.
  • У підрозділах Нацбанку: операцію можна здійснити безстроково.

Чому паперові гроші замінюють монетами

Процес заміни розпочався кілька років тому. Головна мета - оптимізація готівкового обігу. Середній термін придатності дрібних банкнот становить лише 2,5 роки, тоді як монети можуть перебувати в обігу 20-25 років.

Банкноти, які виводять із обігу (скриншот)

"Ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій, - повідомив Нацбанк.

За оцінками регулятора, така заміна дозволяє державі суттєво зменшити витрати на виготовлення та транспортування нових грошей замість тих, що швидко зношуються.

