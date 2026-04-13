Уже не деньги: какие купюры больше не принимают в магазинах и где их обменять

Национальный банк Украины официально вывел из обращения банкноты мелких номиналов. Со 2 марта 2026 года бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен перестали быть средством платежа - их полностью заменяют монеты соответствующих номиналов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Департамента денежного обращения НБУ Олега Проходы в эфире телемарафона и сообщение НБУ.
Чтобы не потерять средства, украинцам необходимо обменять изъятые из обращения купюры на монеты или банкноты других номиналов. Срок обмена зависит от выбранного учреждения:
Процесс замены начался несколько лет назад. Главная цель - оптимизация наличного обращения. Средний срок годности мелких банкнот составляет всего 2,5 года, тогда как монеты могут находиться в обращении 20-25 лет.
"Эти банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций,
- сообщил Нацбанк.
По оценкам регулятора, такая замена позволяет государству существенно уменьшить затраты на изготовление и транспортировку новых денег вместо тех, что быстро изнашиваются.
Читайте также о том, что в декабре 2025-го Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о замене "копеек" на "шаги". Такое название использовали на украинской территории еще во времена Гетманщины, а в 1918 году монеты с таким названием ввела в обращение Центральная Рада УНР.
Ранее мы писали о том, что Национальный банк Украины в 2026-м году выпустит обновленную купюру номиналом в 100 гривен.