Уже не деньги: какие купюры больше не принимают в магазинах и где их обменять

Какие купюры изъяты: 1, 2, 5 и 10 гривен.

Статус: Ими больше нельзя рассчитываться в магазинах, кафе или банках.

Причина: Изношенность бумажных денег (служат 2,5 года) и экономия бюджета (монеты служат до 25 лет).

Сроки обмена: От года до бессрочного периода в зависимости от учреждения.

Где и когда можно обменять старые банкноты

Чтобы не потерять средства, украинцам необходимо обменять изъятые из обращения купюры на монеты или банкноты других номиналов. Срок обмена зависит от выбранного учреждения:

В любом банке Украины: обмен возможен до 26 февраля 2027 года.

В уполномоченных банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ): срок продлен до 28 февраля 2029 года.

В подразделениях Нацбанка: операцию можно осуществить бессрочно.

Почему бумажные деньги заменяют монетами

Процесс замены начался несколько лет назад. Главная цель - оптимизация наличного обращения. Средний срок годности мелких банкнот составляет всего 2,5 года, тогда как монеты могут находиться в обращении 20-25 лет.

Банкноты, которые выводят из обращения (скриншот)

"Эти банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций,

- сообщил Нацбанк.

По оценкам регулятора, такая замена позволяет государству существенно уменьшить затраты на изготовление и транспортировку новых денег вместо тех, что быстро изнашиваются.