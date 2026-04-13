Уже не деньги: какие купюры больше не принимают в магазинах и где их обменять

13.04.2026
Почему НБУ выводит некоторые банкноты из обращения?
Василина Копытко
Вместо бумажных купюр 1-10 гривен используют монеты с аналогичным номиналом

Национальный банк Украины официально вывел из обращения банкноты мелких номиналов. Со 2 марта 2026 года бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен перестали быть средством платежа - их полностью заменяют монеты соответствующих номиналов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Департамента денежного обращения НБУ Олега Проходы в эфире телемарафона и сообщение НБУ.

Главное:

  • Какие купюры изъяты: 1, 2, 5 и 10 гривен.
  • Статус: Ими больше нельзя рассчитываться в магазинах, кафе или банках.
  • Причина: Изношенность бумажных денег (служат 2,5 года) и экономия бюджета (монеты служат до 25 лет).
  • Сроки обмена: От года до бессрочного периода в зависимости от учреждения.

Где и когда можно обменять старые банкноты

Чтобы не потерять средства, украинцам необходимо обменять изъятые из обращения купюры на монеты или банкноты других номиналов. Срок обмена зависит от выбранного учреждения:

  • В любом банке Украины: обмен возможен до 26 февраля 2027 года.
  • В уполномоченных банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ): срок продлен до 28 февраля 2029 года.
  • В подразделениях Нацбанка: операцию можно осуществить бессрочно.

Почему бумажные деньги заменяют монетами

Процесс замены начался несколько лет назад. Главная цель - оптимизация наличного обращения. Средний срок годности мелких банкнот составляет всего 2,5 года, тогда как монеты могут находиться в обращении 20-25 лет.

Банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень замінюються на відповідні обігові монетиБанкноты, которые выводят из обращения (скриншот)

"Эти банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций,
- сообщил Нацбанк.

По оценкам регулятора, такая замена позволяет государству существенно уменьшить затраты на изготовление и транспортировку новых денег вместо тех, что быстро изнашиваются.

Читайте также о том, что в декабре 2025-го Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о замене "копеек" на "шаги". Такое название использовали на украинской территории еще во времена Гетманщины, а в 1918 году монеты с таким названием ввела в обращение Центральная Рада УНР.

Ранее мы писали о том, что Национальный банк Украины в 2026-м году выпустит обновленную купюру номиналом в 100 гривен.

"Новая страница" отношений. Украина готовит переговоры Зеленского с Мадьяром
"Новая страница" отношений. Украина готовит переговоры Зеленского с Мадьяром
