Удар по будинку в Дніпрі: 15 людей врятували, багато поранених

Російські нікчеми під час масштабної тривоги поцілили по багатоквартирному будинку у Дніпрі. Попередньо відомо про десятьох постраждалих цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram .

"Пiд уламками зруйнованого будинку ще є люди. Рятувальна операція триває", - пише голова ОВА.

Згідно з повідомленням Резніченка, наразі було госпіталізовано вже 18 цивільних, серед яких двоє дітей.

Фото: удар по будинку в Дніпрі (https://t.me/dnipropetrovskaODA)

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, попередньо відомо про 10 постраждалих, серед яких:

Станом на 16:20 у зруйнованому під'їзді житлового будинку було врятовано 15 цивільних.

Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії по території України 14 січня в режимі онлайн.

Також під час масштабної тривоги російські військові влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Наразі під завалами перебувають цивільні.

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