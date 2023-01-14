Удар по будинку в Дніпрі: 15 людей врятували, багато поранених
Російські нікчеми під час масштабної тривоги поцілили по багатоквартирному будинку у Дніпрі. Попередньо відомо про десятьох постраждалих цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.
Станом на 16:20 у зруйнованому під'їзді житлового будинку було врятовано 15 цивільних.
Як відзначив Тимошенко, гасіння пожежі й порятунок людей продовжуються.
За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, попередньо відомо про 10 постраждалих, серед яких:
- двоє дітей;
- троє у важкому стані.
Усіх постраждалих було госпіталізовано.
Також Резніченко поділився додатковими кадрами терористичного удару росіян.
Фото: удар по будинку в Дніпрі (https://t.me/dnipropetrovskaODA)
Оновлено о 17:25
Згідно з повідомленням Резніченка, наразі було госпіталізовано вже 18 цивільних, серед яких двоє дітей.
"Пiд уламками зруйнованого будинку ще є люди. Рятувальна операція триває", - пише голова ОВА.
Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії по території України 14 січня в режимі онлайн.
Також під час масштабної тривоги російські військові влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Наразі під завалами перебувають цивільні.
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