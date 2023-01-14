ua ru
Сб, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удар по будинку в Дніпрі: 15 людей врятували, багато поранених

Новость на русском →
Субота 14 січня 2023 16:53
Удар по будинку в Дніпрі: 15 людей врятували, багато поранених Фото: удар по будинку в Дніпрі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Російські нікчеми під час масштабної тривоги поцілили по багатоквартирному будинку у Дніпрі. Попередньо відомо про десятьох постраждалих цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

Станом на 16:20 у зруйнованому під'їзді житлового будинку було врятовано 15 цивільних.

Як відзначив Тимошенко, гасіння пожежі й порятунок людей продовжуються.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, попередньо відомо про 10 постраждалих, серед яких:

  • двоє дітей;
  • троє у важкому стані.

Усіх постраждалих було госпіталізовано.

Також Резніченко поділився додатковими кадрами терористичного удару росіян.

Фото: удар по будинку в Дніпрі (https://t.me/dnipropetrovskaODA)

Оновлено о 17:25

Згідно з повідомленням Резніченка, наразі було госпіталізовано вже 18 цивільних, серед яких двоє дітей.

"Пiд уламками зруйнованого будинку ще є люди. Рятувальна операція триває", - пише голова ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії по території України 14 січня в режимі онлайн.

Також під час масштабної тривоги російські військові влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Наразі під завалами перебувають цивільні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
Росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі: подробиці
Росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі: подробиці
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам