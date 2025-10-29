Вже близько: синоптик уточнила, коли в Україну прийде потепління

За даними Діденко, через вплив атмосферних фронтів у більшості областей прогнозуються дощі різної інтенсивності - від невеликих до помірних.

Водночас у південних регіонах істотних опадів не передбачається, а в другій половині дня в західних областях можливі прояснення. За прогнозом, вітер буде західного напрямку, помірний, подекуди - поривчастий.

Температура повітря вночі становитиме від +3 до +8 градусів.

А вдень 29 жовтня очікується:

на заході та півночі - від +7 до +11 градусів;

у центральних та східних областях - від +10 до +13 градусів;

на півдні та південному сході - від +13 до +15 градусів.

У Києві середа також буде вологою: прогнозується невеликий дощ і поривчастий західний вітер. Вночі температура становитиме від +4 до +7 градусів, удень - близько +10 градусів.

Попри прохолодну та дощову середу, надалі в Україні очікується суттєве потепління. Уже найближчими днями температура вдень підніметься місцями до +17 градусів, хоча в суботу можливе короткочасне зниження до +12 градусів.