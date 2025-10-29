Уже близко: синоптик уточнила, когда в Украину придет потепление

Специалисты Украинского гидрометцентра ранее проанализировали погодные условия в начале октября и объяснили, как они влияют на подготовку почвы к посеву озимых культур, прорастание зерна и формирование урожая поздних сельскохозяйственных растений.

Синоптики также сообщили, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.

Кроме того, мы информировали, что первые дни этой недели в Украине будут прохладными и с периодическими осадками. В то же время уже с четверга-пятницы ожидается повышение температуры.

