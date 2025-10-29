Уже близко: синоптик уточнила, когда в Украину придет потепление

Погода в Украине в среду, 29 октября, существенно не изменится - ожидается влажная, облачная и прохладная синоптическая картина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По данным Диденко, из-за влияния атмосферных фронтов в большинстве областей прогнозируются дожди разной интенсивности - от небольших до умеренных.
В то же время в южных регионах существенных осадков не предвидится, а во второй половине дня в западных областях возможны прояснения. По прогнозу, ветер будет западного направления, умеренный, местами - порывистый.
Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов.
А днем 29 октября ожидается:
В Киеве среда также будет влажной: прогнозируется небольшой дождь и порывистый западный ветер. Ночью температура составит от +4 до +7 градусов, днем - около +10 градусов.
Несмотря на прохладную и дождливую среду, в дальнейшем в Украине ожидается существенное потепление. Уже в ближайшие дни температура днем поднимется местами до +17 градусов, хотя в субботу возможно кратковременное снижение до +12 градусов.
