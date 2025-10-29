Вже близько: синоптик уточнила, коли в Україну прийде потепління
Погода в Україні у середу, 29 жовтня, суттєво не зміниться - очікується волога, хмарна та прохолодна синоптична картина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За даними Діденко, через вплив атмосферних фронтів у більшості областей прогнозуються дощі різної інтенсивності - від невеликих до помірних.
Водночас у південних регіонах істотних опадів не передбачається, а в другій половині дня в західних областях можливі прояснення. За прогнозом, вітер буде західного напрямку, помірний, подекуди - поривчастий.
Температура повітря вночі становитиме від +3 до +8 градусів.
А вдень 29 жовтня очікується:
- на заході та півночі - від +7 до +11 градусів;
- у центральних та східних областях - від +10 до +13 градусів;
- на півдні та південному сході - від +13 до +15 градусів.
У Києві середа також буде вологою: прогнозується невеликий дощ і поривчастий західний вітер. Вночі температура становитиме від +4 до +7 градусів, удень - близько +10 градусів.
Попри прохолодну та дощову середу, надалі в Україні очікується суттєве потепління. Уже найближчими днями температура вдень підніметься місцями до +17 градусів, хоча в суботу можливе короткочасне зниження до +12 градусів.
Фахівці Українського гідрометцентру раніше проаналізували погодні умови на початку жовтня і пояснили, як вони впливають на підготовку ґрунту до посіву озимих культур, проростання зерна та формування врожаю пізніх сільськогосподарських рослин.
Синоптики також повідомили, коли на Дніпрі та водосховищах може з’явитися перша крига.
Крім того, ми інформували, що перші дні цього тижня в Україні будуть прохолодними та з періодичними опадами. Водночас уже з четверга-п’ятниці очікується підвищення температури.
Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.