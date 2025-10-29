Уже близко: синоптик уточнила, когда в Украину придет потепление

Погода в Украине в среду, 29 октября, существенно не изменится - ожидается влажная, облачная и прохладная синоптическая картина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, из-за влияния атмосферных фронтов в большинстве областей прогнозируются дожди разной интенсивности - от небольших до умеренных.

В то же время в южных регионах существенных осадков не предвидится, а во второй половине дня в западных областях возможны прояснения. По прогнозу, ветер будет западного направления, умеренный, местами - порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов.

А днем 29 октября ожидается:

на западе и севере - от +7 до +11 градусов;

в центральных и восточных областях - от +10 до +13 градусов;

на юге и юго-востоке - от +13 до +15 градусов.

В Киеве среда также будет влажной: прогнозируется небольшой дождь и порывистый западный ветер. Ночью температура составит от +4 до +7 градусов, днем - около +10 градусов.

Несмотря на прохладную и дождливую среду, в дальнейшем в Украине ожидается существенное потепление. Уже в ближайшие дни температура днем поднимется местами до +17 градусов, хотя в субботу возможно кратковременное снижение до +12 градусов.