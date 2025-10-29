ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Уже близко: синоптик уточнила, когда в Украину придет потепление

Украина, Среда 29 октября 2025 07:00
UA EN RU
Уже близко: синоптик уточнила, когда в Украину придет потепление Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 29 октября (Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Погода в Украине в среду, 29 октября, существенно не изменится - ожидается влажная, облачная и прохладная синоптическая картина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, из-за влияния атмосферных фронтов в большинстве областей прогнозируются дожди разной интенсивности - от небольших до умеренных.

В то же время в южных регионах существенных осадков не предвидится, а во второй половине дня в западных областях возможны прояснения. По прогнозу, ветер будет западного направления, умеренный, местами - порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов.

А днем 29 октября ожидается:

  • на западе и севере - от +7 до +11 градусов;
  • в центральных и восточных областях - от +10 до +13 градусов;
  • на юге и юго-востоке - от +13 до +15 градусов.

В Киеве среда также будет влажной: прогнозируется небольшой дождь и порывистый западный ветер. Ночью температура составит от +4 до +7 градусов, днем - около +10 градусов.

Несмотря на прохладную и дождливую среду, в дальнейшем в Украине ожидается существенное потепление. Уже в ближайшие дни температура днем поднимется местами до +17 градусов, хотя в субботу возможно кратковременное снижение до +12 градусов.

Специалисты Украинского гидрометцентра ранее проанализировали погодные условия в начале октября и объяснили, как они влияют на подготовку почвы к посеву озимых культур, прорастание зерна и формирование урожая поздних сельскохозяйственных растений.

Синоптики также сообщили, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.

Кроме того, мы информировали, что первые дни этой недели в Украине будут прохладными и с периодическими осадками. В то же время уже с четверга-пятницы ожидается повышение температуры.

Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
Новости
План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, - источник
План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, - источник
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию