Вже не англосакси? Путін назвав нових "відповідальних" за підрив "Північних потоків"

У підриві "Північних потоків" нібито відповідальні ті, хто зацікавлений у постачанні Європи газом через Україну.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Приватні особи без підтримки держав не можуть такого зробити самостійно. Хто зацікавлений у тому, щоб постачання російського газу було тільки через Україну? Той і підірвав", - заявив президент РФ.

Раніше під час свого виступу 30 вересня президент РФ звинуватив "англосаксів" у вибухах на гілках газопроводів "Північний потік". Варто зазначити, що російська пропаганда "англосаксами" називає всі народи Заходу, які нібито "тисячоліттями намагаються знищити Росію".

27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Учора у Швеції виявили ще одне джерело витоку газу.

Хто може бути причетний до вибухів на "Північних потоках", читайте у матеріалі РБК-Україна "Вибухи на "Північних потоках". Хто за цим стоїть і чому в Європі бояться нових терактів".

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