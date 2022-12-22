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Уже не англосаксы? Путин назвал новых "ответственных" за подрыв "Северных потоков"

Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В подрыве "Северных потоков" якобы ответственны те, кто заинтересован в снабжении Европы газом через Украину.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Частные лица без поддержи государств не могут такого сделать самостоятельно. Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом было только через Украину? Тот и взорвал", - заявил президент РФ.

Ранее во время своего выступления 30 сентября президент РФ обвинил "англосаксов" во взрывах на ветках газопроводов "Северный поток". Стоит отметить, что российская пропаганда "англосаксами" называет все народы Запада, которые якобы "тысячелетиями пытаются уничтожить Россию".

27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Вчера в Швеции обнаружили еще один исток утечки газа.

Кто может быть причастен к взрывам на "Северных потоках", читайте в материале РБК-Украина "Взрывы на "Северных потоках". Кто за этим стоит и почему в Европе боятся новых терактов".

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Владимир ПутинВторжение России в Украину