Вже 57 тижнів. Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ

Повідомляється, що 27-28 травня будуть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви, як "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Ліснівський".

Навчання на білоруських полігонах продовжують з 29 травня до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 3 червня;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 4 червня;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 4 червня;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 4 червня;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 2 червня;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 4 червня;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 4 червня;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 4 червня.

Зазначимо, що навчання продовжують з 29 квітня 2022 року. Усього вони тривають уже 57 тижнів.

"Гаюн" повідомляє, що ЗС Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.

Роль Білорусі у війні РФ проти України

На початку повномасштабної війни росіяни вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі. Тоді загарбники захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей, проте навесні ці території були деокуповані.

Протягом усього періоду повномасштабної війни РФ використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.

Крім того, нещодавно Росія відновила перекидання ешелонів військових із Білорусі на передову. РФ також перекинула під Мінськ 10 винищувачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.