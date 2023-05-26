Вже 57 тижнів. Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть як мінімум до 4 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі гаюн".
Повідомляється, що 27-28 травня будуть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви, як "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Ліснівський".
Навчання на білоруських полігонах продовжують з 29 травня до:
Зазначимо, що навчання продовжують з 29 квітня 2022 року. Усього вони тривають уже 57 тижнів.
"Гаюн" повідомляє, що ЗС Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.
На початку повномасштабної війни росіяни вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі. Тоді загарбники захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей, проте навесні ці території були деокуповані.
Протягом усього періоду повномасштабної війни РФ використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.
Крім того, нещодавно Росія відновила перекидання ешелонів військових із Білорусі на передову. РФ також перекинула під Мінськ 10 винищувачів.
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