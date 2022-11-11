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Вже 29-й тиждень. Білоруси знову подовжили військові навчання

Фото: на білоруських військових полігонах знову подовжили навчання (modmil.by)
Автор: Тетяна Зарембо

Збройні сили Республіки Білорусь та Російської Федерації проводитимуть навчання на білоруських військових полігонах мінімум до 21 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Про це свідчить новий графік проведення навчань у Білорусі. При цьому деякі полігони 12-13 листопада будуть вихідні. А от ті, на яких сконцентровані Збройні сили РФ, цього тижня працюватимуть без вихідних: "Осиповичський", "Обуз-Ліснівський", "Лепельський", "Доманова".

Загалом чергове продовження навчань на білоруських полігонах з 14 листопада виглядає таким чином:

  • 227-й загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) - до 19.11;
  • полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) - до 18.11;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) - до 19.11;
  • полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) - до 20.11;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) - до 18.11;
  • 230-й загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) - до 21.11;
  • 174-й навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) - до 20.11;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) - до 20.11.

Загальна кількість подовжень військових навчань з 29 квітня 2022 року становила 29 тижнів. Проте, як зазначають військові експерти, білоруська армія стала підготовленішою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена ​​до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду.

Днями повідомлялось, що Росія та Білорусь продовжують спільне розгортання угруповання військ на білоруській території. Їх можуть задіяти у Волинській та Поліський операційних зонах.

Проте, як зазначив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, Україна вже почала зводити стіну на кордоні з Білоруссю, аби зупинити навіть гіпотетичне просування противника.

Також зазначимо, що Польща збудувала стіну на кордоні з Білоруссю довжиною 186 км.

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Білорусь