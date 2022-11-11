Вже 29-й тиждень. Білоруси знову подовжили військові навчання

Збройні сили Республіки Білорусь та Російської Федерації проводитимуть навчання на білоруських військових полігонах мінімум до 21 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн" .

Загальна кількість подовжень військових навчань з 29 квітня 2022 року становила 29 тижнів. Проте, як зазначають військові експерти, білоруська армія стала підготовленішою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена ​​до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду.

Загалом чергове продовження навчань на білоруських полігонах з 14 листопада виглядає таким чином:

Про це свідчить новий графік проведення навчань у Білорусі. При цьому деякі полігони 12-13 листопада будуть вихідні. А от ті, на яких сконцентровані Збройні сили РФ, цього тижня працюватимуть без вихідних: "Осиповичський", "Обуз-Ліснівський", "Лепельський", "Доманова".

Днями повідомлялось, що Росія та Білорусь продовжують спільне розгортання угруповання військ на білоруській території. Їх можуть задіяти у Волинській та Поліський операційних зонах.

Проте, як зазначив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, Україна вже почала зводити стіну на кордоні з Білоруссю, аби зупинити навіть гіпотетичне просування противника.

Також зазначимо, що Польща збудувала стіну на кордоні з Білоруссю довжиною 186 км.

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