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Де Росія та Білорусь можуть використати "спільні війська": оцінка Генштабу

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Київ, Четвер 10 листопада 2022 11:56
Де Росія та Білорусь можуть використати "спільні війська": оцінка Генштабу Фото: розгортання спільних військ Росії та Білорусі продовжуються (twitter.com)
Автор: Марія Кучерявець

Росія та Білорусь продовжує спільне розгортання угрупування військ на білоруській території. Їх можуть задіяти у Волинській та Поліський операційних зонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"На території Республіки Білорусь продовжується розгортання регіонального угруповування військ так званої "Союзної держави", яка може діяти у Волинському та Поліському операційних зонах", - розповів Громов.

За його словами, відповідними силовими відомствами та органами місцевого самоврядування Білорусі наразі проводяться заходи з підготовки та приймання російського військового контингенту з числа мобілізованих.

"Так, на даний час триває уточнення місць для розміщення особового складу", - додав Громов.

Загроза з Білорусі

Нагадаємо, раніше генерал США у відставці Бен Ходжес заявив, що участь білоруських військ у війні проти України є малоймовірним.

Тим часом спільне розгортання російських та білоруських військ наразі триває. У Генштабі вважають, що воно спрямоване на відволікання уваги та відтягування ЗСУ зі сходу та півдня. Проте у майбутньому існує загроза формування угруповування для безпосередньої агресії проти України.

Ти часом в ЗСУ вже пригрозили окупантам у разі наступу з Білорусі. Українські бійці попередили, що перейдуть до активної оборони та дадуть окупантам рішучу відповідь у разі повторного наступу.

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