Уже 29-я неделя. Белорусы снова продлили военные учения

Вооруженные силы Республики Беларусь и Российской Федерации будут проводить обучение на белорусских военных полигонах минимум до 21 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Белорусский Гаюн" .

Общее количество продолжений военных учений с 29 апреля 2022 года составило 29 недель. Однако, как отмечают военные эксперты, белорусская армия стала более подготовленной для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена ​​к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта.

В целом, очередное продолжение учений на белорусских полигонах с 14 ноября выглядит следующим образом:

Об этом свидетельствует новый график проведения учений в Беларуси. При этом некоторые полигоны 12-13 ноября будут выходными. А вот те, на которых сконцентрированы Вооруженные силы РФ, на этой неделе будут работать без выходных: "Осиповичский", "Обуз-Лесновский", "Лепельский", "Доманова".

На днях сообщалось, что Россия и Беларусь продолжают совместное развертывание группировки войск на белорусской территории. Их могут задействовать в Волынской и Полесской операционных зонах.

Однако, как отметил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, Украина уже начала строить стену на границе с Беларусью, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение противника.

Также отметим, что Польша построила стену на границе с Беларусью протяженностью 186 км.

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