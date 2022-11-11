Вже 29-й тиждень. Білоруси знову подовжили військові навчання

Фото: на білоруських військових полігонах знову подовжили навчання (modmil.by)

Збройні сили Республіки Білорусь та Російської Федерації проводитимуть навчання на білоруських військових полігонах мінімум до 21 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Про це свідчить новий графік проведення навчань у Білорусі. При цьому деякі полігони 12-13 листопада будуть вихідні. А от ті, на яких сконцентровані Збройні сили РФ, цього тижня працюватимуть без вихідних: "Осиповичський", "Обуз-Ліснівський", "Лепельський", "Доманова". Загалом чергове продовження навчань на білоруських полігонах з 14 листопада виглядає таким чином: 227-й загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) - до 19.11;

полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) - до 18.11;

полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) - до 19.11;

полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) - до 20.11;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) - до 18.11;

230-й загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) - до 21.11;

174-й навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) - до 20.11;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) - до 20.11. Загальна кількість подовжень військових навчань з 29 квітня 2022 року становила 29 тижнів. Проте, як зазначають військові експерти, білоруська армія стала підготовленішою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена ​​до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду.