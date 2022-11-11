Уже 29-я неделя. Белорусы снова продлили военные учения

Вооруженные силы Республики Беларусь и Российской Федерации будут проводить обучение на белорусских военных полигонах минимум до 21 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Белорусский Гаюн" .

Об этом свидетельствует новый график проведения учений в Беларуси. При этом некоторые полигоны 12-13 ноября будут выходными. А вот те, на которых сконцентрированы Вооруженные силы РФ, на этой неделе будут работать без выходных: "Осиповичский", "Обуз-Лесновский", "Лепельский", "Доманова".

В целом, очередное продолжение учений на белорусских полигонах с 14 ноября выглядит следующим образом:

227-й общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) - до 19.11;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) - до 18.11;

полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) - до 19.11;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) - до 20.11;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) - до 18.11;

230-й общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) - до 21.11;

174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) - до 20.11;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) - до 20.11.

Общее количество продолжений военных учений с 29 апреля 2022 года составило 29 недель. Однако, как отмечают военные эксперты, белорусская армия стала более подготовленной для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена ​​к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта.