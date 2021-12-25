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"Взгляд в прошлое". Почему James Webb изменит представление о космосе: трансляция запуска телескопа

Новина українською →
Суббота 25 декабря 2021 13:40
"Взгляд в прошлое". Почему James Webb изменит представление о космосе: трансляция запуска телескопа Фото: телескоп James Webb (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергей Пышкин

После более чем десяти лет переносов, совместный проект NASA, Европейского космического агентства (ESA) и Канадского космического агентства (CSA) - телескоп James Webb, наконец полетит в космос. Запуск аппарата запланирован на 25 декабря, в 14:20 по киевскому времени.

Подробности запуска телескопа - в материале РБК-Украина.

Онлайн-трансляция запуска телескопа:

История James Webb была тяжелой

В 1996 году астрономы научного института космического телескопа заявили о необходимости построить инфракрасный космический телескоп, который будет оборудован 4-метровым зеркалом. Впрочем, бывший директор NASA Дэн Голдин решил, что размер зеркала необходимо увеличить до 8 метров.

Это, со своей стороны, осложнило строительство аппарата:

  • во-первых, зеркало необходимо было строить в сложенном виде;
  • во-вторых, ни одна на тот момент ракета не была достаточно большой, чтобы разместить на ней телескоп.

Астрономы надеялись запустить телескоп с 2007 по 2011 год, впрочем, операция постоянно переносилась, а бюджет аппарата вырос с 1 до 8,8 млрд долларов. В конце концов, новой датой запуска стал 2018 год.

Однако, и 2018 год оказался неудачным для операции:

  • стоимость аппарата выросла еще на 1,1 млрд долларов (9,7 млрд долларов);
  • во время тестового развертывания - у телескопа разорвался солнцезащитный экран.

Уже в который раз, запуск James Webb был вновь перенесен на новую дату - на май 2020 года.

Фото: телескоп James Webb (twitter.com/NASAWebb)

В тот раз все планы были испорчены пандемией коронавируса, в связи с чем новой датой операции стало 31 октября 2021 года. Но и не конечной. NASA в очередной раз столкнулось с проблемами, которые возникли во время доставки телескопа к космодрому и его монтажом на ракету.

Уже в сентябре запуск был назначен на 18 декабря, а в конце ноября его снова перенесли на 22 декабря. 14 декабря, во время установки телескопа на ракету - специалисты обнаружили проблемы во время обменна данными между аппаратом и ракетой, что требовало дополнительного времени для их решения.

После более чем 14 лет, окончательной датой запуска стало 25 декабря 2021 года, то есть, сегодня.

&quot;Взгляд в прошлое&quot;. Почему James Webb изменит представление о космосе: трансляция запуска телескопа&quot;Взгляд в прошлое&quot;. Почему James Webb изменит представление о космосе: трансляция запуска телескопа

Почему James Webb изменит представление о Вселенной

James Webb является новейшей орбитальной инфракрасной обсерваторией, которая заменит телескоп Hubble.

Ученые убеждены в том, что аппарату удастся расширить представления человечества о Вселенной, поскольку он способен раскрыть историю формирования первых звезд и галактик, а также более углубленно изучать черные дыры, темную материю и далекие от нашей Солнечной планеты миры.

В конце концов, все это ему удастся благодаря его уникальному оборудованию, которое способно собирать инфракрасный свет и исследовать его.

Фото: телескоп James Webb (twitter.com/NASAWebb)

Немного о строении James Webb

Обсерватория оборудована огромным зеркалом, которое состоит из 18 шестигранников. Его диаметр составляет шесть с половиной метров, а сборная площадь - 25 квадратных метров.

Как отмечают в NASA, телескоп в сто раз более чувствителен к диапазону волн, чем Hubble.

В то же время аппарат имеет и термический экран, размеры которого составляют 21,1 на 14,6 метра. Экран состоит из пластов, которые будут защищать телескоп от солнечных лучей, чтобы он не перегрелся.

Среди научных инструментов телескопа:

  • камера ближнего инфракрасного диапазона - будет формировать изображение для обсерватории;
  • прибор для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения - позволит получать данные об удаленных объектах (формирование новых звезд или слабо видимые кометы);
  • спектрограф ближнего инфракрасного диапазона - позволит получать данные о физических и химических свойствах объектов;
  • датчики точного наведения с устройством формирования изображения в ближнем инфракрасном диапазоне и бесщелевой спектрограф - позволят получать изображения в высоком качестве, обнаруживать экзопланеты (планеты, которые расположены за пределами Солнечной системы) и определять их характеристики.
&quot;Взгляд в прошлое&quot;. Почему James Webb изменит представление о космосе: трансляция запуска телескопа&quot;Взгляд в прошлое&quot;. Почему James Webb изменит представление о космосе: трансляция запуска телескопа

29 дней на пределе

Во время интервью для The Verge, заместитель научного сотрудника проекта Эмбер Страун заявила, что запуск телескопа является лишь началом его истории.

&quot;Взгляд в прошлое&quot;. Почему James Webb изменит представление о космосе: трансляция запуска телескопа&quot;Взгляд в прошлое&quot;. Почему James Webb изменит представление о космосе: трансляция запуска телескопа

"29 дней на пределе" - термин придуманный NASA, который описывает сложность процесса развертывания и начала работы телескопа:

  • в космосе обсерватория начнет поглощать солнечную энергию, чтобы набраться необходимого питания;
  • постепенно меняя свою форму - телескоп развернет тонкий солнцезащитный экран. Этот процесс продлится в течение нескольких дней;
  • далее необходимо будет развернуть главное зеркало аппарата;
  • даже после разложения всей конструкции - телескопу придется еще в течение нескольких недель двигаться в космосе по предопределенному NASA маршруту, чтобы занять свое окончательное положение.
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