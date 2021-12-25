"Погляд в минуле". Чому James Webb змінить уявлення про космос: трансляція запуску телескопа

Після більше ніж десяти років перенесень, спільний проєкт NASA, Європейського космічного агентства (ESA) та Канадського космічного агентства (CSA) - телескоп James Webb, нарешті полетить у космос. Запуск апарату запланований на 25 грудня, о 14:20 за київським часом.

Онлайн-трансляція запуску телескопа:

Історія James Webb була важкою

В 1996 році астрономи Наукового інституту космічного телескопа заявили про необхідність побудувати інфрачервоний космічний телескоп, який буде обладнаний 4-метровим дзеркалом. Втім, колишній директор NASA Ден Голдін вирішив, що розмір дзеркала необхідно збільшити до 8 метрів.

Це, зі свого боку, ускладнило будівництво апарату:

по-перше, дзеркало необхідно було будувати у складеному вигляді;

по-друге, жодна на той момент ракета не була достатньо великою, аби розмістити на ній телескоп.

Астрономи сподівалися запустити телескоп з 2007 по 2011 рік, втім, операція постійно переносилась, а бюджет апарату зріс з 1 до 8,8 млрд доларів. Зрештою, новою датою запуску став 2018 рік.

Однак, й 2018 рік виявився невдалим для операції:

вартість апарату зросла ще на 1,1 млрд доларів (9,7 млрд доларів);

під час тестового розгортання - у телескопа розірвався сонцезахисний екран.

Вже вкотре, запуск James Webb було знову перенесено на нову дату - на травень 2020 року.

Фото: телескоп James Webb (twitter.com/NASAWebb)

Того разу усі плани були зіпсовані пандемією коронавірусу, у зв’язку з чим новою датою операції стало 31 жовтня 2021 року. Але і не кінцевою. NASA вкотре зіткнулося з проблемами, які виникли під час доставки телескопа до космодрому і його монтажем на ракету.

Вже в вересні запуск було призначено на 18 грудня, а наприкінці листопада його знову перенесли на 22 грудня. 14 грудня, під час встановлення телескопа на ракету - фахівці виявили проблеми під час обмінну даними між апаратом та ракетою, що вимагало додаткового часу для їх вирішення.

Після більше ніж 14 років, остаточною датою запуску стало 25 грудня 2021 року, тобто, сьогодні.

’Twas the night before launch,

And all through Kourou,

The teams are a go, and the weather is too!

The rocket rolled out to the launchpad with glee,

Join us for the world's biggest launch watch party!



Coverage starts at 6AM ET (11 UTC): https://t.co/E0iKHwugcn #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/2pTINvY9Zi — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 24, 2021

Чому James Webb змінить уявлення про Всесвіт

James Webb є новітньою орбітальною інфрачервоною обсерваторією, яка замінить телескоп Hubble.

Вчені переконані у тому, що апарату вдасться розширити уявлення людства про Всесвіт, оскільки він здатний розкрити історію формування перших зірок й галактик, а також більш поглиблено вивчати чорні діри, темну матерію й далекі від нашої Сонячної планети світи.

Зрештою, усе це йому вдасться завдяки його унікальному обладнанню, яке здатне збирати інфрачервоне світло та досліджувати його.