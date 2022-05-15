Взаимодействие на пути к членству в ЕС: Шмыгаль поговорил с главой Еврокомиссии

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сотрудничество в оборонной и финансовой сферах. Они также рассмотрели шаги к членству в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дениса Шмыгаля.

"Провел дружеский, содержательный разговор с Урсулой фон дер Ляйен. Благодарен за лидерство в поддержке Украины. Обсудили сотрудничество в оборонной и финансовой сферах. А также взаимодействие на пути Украины к членству в ЕС", - написал Шмыгаль.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на десятилетия, поэтому можно было бы создать новое "европейское политическое сообщество" и принять в его состав Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что если Европа не даст статус страны-кандидата в июне, то это будет обманом украинской стороны.

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