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Взаємодія на шляху до членства в ЄС: Шмигаль поговорив з главою Єврокомісії

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Київ, Неділя 15 травня 2022 00:17
Взаємодія на шляху до членства в ЄС: Шмигаль поговорив з главою Єврокомісії Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн співпрацю в оборонній та фінансовій сферах. Вони також розглянули кроки до членства в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дениса Шмигаля.

"Провів дружню, змістовну розмову з Урсулою фон дер Ляйєн. Вдячний за лідерство в підтримці України. Обговорили співпрацю в оборонній та фінансовій сферах. А також взаємодію на шляху України до членства в ЄС", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що процес вступу України до ЄС може затягнутися на десятиліття, тому можна було б створити нову "європейську політичну спільноту" і прийняти до її складу Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що якщо Європа не дасть статус країни-кандидата в червні, то це буде обманом української сторони.

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