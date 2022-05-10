"Они уже обсуждают сроки". Кулеба ответил Макрону по вступлению в ЕС

Еще несколько месяцев назад у Украины не было реальной перспективы членства в Евросоюзе. А теперь европейские лидеры обсуждают сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для Financial Times.

В частности, он ответил на прогноз президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на вступление Украины в ЕС может затянуться на несколько лет.

"Три месяца назад у этой страны даже не было перспективы членства. Сейчас они уже обсуждают, сколько времени это займет", - отметил Кулеба.

По его словам, для Украины важно получить статус кандидата в июне.

"После этого мы сядем с вами и решим остальные вопросы. Как, когда и так далее", - добавил министр.