Выявляет новые штаммы: в Японии разработали новый COVID-тест

Японская компания Shimadzu, которая занимается выработкой измерительных инструментов и средств для проведения анализов, разработала комплект для мгновенного тестирования на COVID. С помощью теста одновременно можно выявить наличие вируса, а также его мутацию.
Об этом сообщает NHK.
В компании сообщили, что новый комплект предназначен для ПЦР-тестирования, для которого используется слюна. Набор поможет не только определить положительную или отрицательную реакцию, но также выяснить, не мутировал ли обнаруженный вирус.
Сейчас муниципалитеты Японии используют ПЦР-тесты для выявления COVID-19 в собранных образцах. Выявление мутаций коронавируса требует дополнительного процесса с использованием другого реактива.
По словам представителей компании, новый комплект поможет оптимизировать весь процесс в целом, поскольку с помощью него можно выполнять обе проверки одновременно.
В Shimadzu заявили, что потребуется еще около двух месяцев исследований для того, чтобы создать из нового набора реактивов продукт для проведения реального COVID-тестирования, который, по данным компании, будет предлагаться только лабораториям.
Напомним, ранее в Соединенных Штатах утвердили новый тест на COVID-19, который на клеточном уровне выявляет, был ли человек заражен коронавирусом, даже при отсутствии в крови антител.
Кроме того, в Китае от людей требуют сделать анальный тест на коронавирус. По мнению медиков, такой вид тестирования гарантирует более точное обнаружение вируса.