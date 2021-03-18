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Виявляє нові штами: у Японії розробили новий COVID-тест

Автор: РБК-Україна

Японська компанія Shimadzu, яка займається виробленням вимірювальних інструментів і засобів для проведення аналізів, розробила комплект для миттєвого тестування на COVID. За допомогою тесту одночасно можна виявити наявність вірусу, а також його мутацію.

Про це повідомляє NHK.

У компанії повідомили, що новий комплект призначений для ПЛР-тестування, для якого використовується слина. Набір допоможе не тільки визначити позитивну або негативну реакцію, але також з'ясувати, чи не мутував виявлений вірус.

Зараз муніципалітети Японії використовують ПЛР-тести для виявлення COVID-19 зібраних зразків. Виявлення мутацій коронавірусу вимагає додаткового процесу з використанням іншого реактиву.

За словами представників компанії, новий комплект допоможе оптимізувати весь процес в цілому, оскільки за допомогою нього можна виконувати обидві перевірки одночасно.

У Shimadzu заявили, що потрібно ще близько двох місяців досліджень для того, щоб створити з нового набору реактивів продукт для проведення реального COVID-тестування, який, за даними компанії, буде пропонуватися тільки лабораторіям.

Нагадаємо, раніше у Сполучених Штатах затвердили новий тест на COVID-19, який на клітинному рівні виявляє, чи була заражена людина коронавірусом, навіть при відсутності в крові антитіл.

Крім того, у Китаї від людей вимагають зробити анальний тест на коронавірус. На думку медиків, такий вид тестування гарантує більш точне виявлення вірусу.

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