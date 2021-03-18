Виявляє нові штами: у Японії розробили новий COVID-тест

У компанії повідомили, що новий комплект призначений для ПЛР-тестування, для якого використовується слина. Набір допоможе не тільки визначити позитивну або негативну реакцію, але також з'ясувати, чи не мутував виявлений вірус.

Зараз муніципалітети Японії використовують ПЛР-тести для виявлення COVID-19 зібраних зразків. Виявлення мутацій коронавірусу вимагає додаткового процесу з використанням іншого реактиву.

За словами представників компанії, новий комплект допоможе оптимізувати весь процес в цілому, оскільки за допомогою нього можна виконувати обидві перевірки одночасно.

У Shimadzu заявили, що потрібно ще близько двох місяців досліджень для того, щоб створити з нового набору реактивів продукт для проведення реального COVID-тестування, який, за даними компанії, буде пропонуватися тільки лабораторіям.