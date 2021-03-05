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В Китае начали делать анальные тесты на коронавирус

Новина українською → Китай, Пятница 05 марта 2021 02:20
В Китае начали делать анальные тесты на коронавирус Фото: врач в перчатках (pexels)
Автор: Даша Харченко

В ряде городов Китая от людей требуют сделать анальный тест на коронавирус. По мнению китайских медиков, такой вид тестирования гарантирует более точное обнаружение вируса.

Об этом сообщает Reuters.

Мазки из анального отверстия требуют делать в Пекине, Шанхае и Циндао.

Так, в Шанхае всем пассажирам самолета приходится пройти через процедуру, если на борту обнаруживают более пяти человек с положительным тестом.

Также такой анализ нужно делать пассажирам, которые прибыли из китайских регионов с высоким уровнем распространения коронавируса.

Китайские медики считают, что такой вид тестирования дает более точные результаты. Но при этом позитивный тест не гарантирует, что человек до сих пор является распространителем вируса.

Такая практика Китая вызвала несогласие со стороны США, Японии, Южной Кореи и Германии.

Ранее стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверяют версию о возможности возникновения коронавируса на еще одном продовольственном рынке в Ухане. Установить связь между "нулевым пациентом" и рынком "Хуанань" не удалось.

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