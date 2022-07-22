Вывоз украинского зерна. Сколько будет действовать соглашение

Соглашение о вывозе зерна из Украины, которое сегодня подписали в Стамбуле, будет действовать на протяжении 120 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Представители ООН утверждают, что зеркальное соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН будет действовать 120 дней. По окончанию этого срока его можно будет продлить.

Напомним, сегодня в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре".

Генсек ООН заявил, что для мониторинга за экспортом будет создан координационный центр.

При этом, по данным ООН, первые поставки украинского зерна могут начаться уже в эту субботу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.